دبابات "نسائية" إسرائيلية على الحدود مع الأردن ومصر

يعتزم جيش الاحتلال الإسرائيلي نشر طواقم دبابات عناصرها من النساء، خلال العام الجاري، على الحدود مع مصر والأردن، بحسب ما نشرت صحيفة "إسرائيل اليوم".

وقال الصحيفة المقربة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الجمعة، "إن عناصر الجيش من الذكور سيتولون مهمات أخرى أكثر أهمية، مثل القتال والاقتحام في حال نشوب حرب برية".

وبخصوص الطواقم النسائية، أضافت الصحيفة أنها "للدفاع عن الحدود، تتخصص في العمليات الدفاعية، وتأمين عمليات الانسحاب، ولا تقوم بالتحرك داخل عمق العدو، على عكس الوحدات المقاتلة في الحرب".