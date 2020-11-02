دبلوماسية بريطانية تستشهد بوصية لأبي بكر الصديق

استشهدت الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وأفريقيا، روزي دياز، بحديث للخليفة الراشد، أبي بكر الصديق يوصي بعدم قطع الأشجار وتدمير الأرض، للحد من ظاهرة التغير المناخي.

ونشرت دياز تغريدة على حسابها الرسمي في "تويتر"، وأرفقتها بالقول: "يقول الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لا تقطعن شجرا مثمرا، ولا تخربن عامرا، ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكلة، ولا تحرقن نخلا ولا تغرقنه".

يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه:"لا تقطعن شجراً مثمراً، ولا تخربن عامراً، ولا تعقرن شاة ولا بعيراً إلا لمأكلة، ولا تحرقن نخلا ولا تغرقنه.."يبدأ اليوم العد التنازلي لانعقاد #قمة_العمل_المناخي26 في المملكة المتحدة🇬🇧العام المقبل.من واجبنا الحفاظ على🌎.لنعالج معا ظاهرة #تغير_المناخ pic.twitter.com/4KpmOaBZAv — Rosie Dyasروزي دياز 🇬🇧 (@RosieDyasUK) November 1, 2020



كما أشارت دياز إلى أن اليوم يشهد بداية العد التنازلي لانعقاد "قمة العمل المناخي 26"، التي ستقام في بريطانيا العام المقبل، وتابعت بالقول: "من واجبنا الحفاظ على كوكب الأرض من جهة الأمريكيتين.. لنعالج معا ظاهرة تغير المناخ".

وتستضيف بريطانيا قمة الأمم المتحدة للمناخ في نوفمبر 2021، بعد تأجيل القمة التي كانت مزمعة في وقت لاحق هذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا.