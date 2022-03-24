دبي: القبض على سمكري البني آدمين

تمكنت هيئة الصحة في دُبي بالتنسيق مع الشرطة ، من ضبط ” يوسف خيري ” مصري الجنسية ، المعروف بـ ” سمكري البني آدمين ” ، متلبساً أثناء ممارسة مهنة طبية من دون تصريح .

وكانت وردت معلومات إلى الهيئة ” ، تفيد بقيام شخص ” سمكري البني آدمين ” بممارسة مهنة طبية من دون تصريح من الهيئة، والإعلان عن نشاطه في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأظهر مقطع فيديو نشرته ” الإمارات اليوم ” المتهم بانتحال صفة أخصائي علاج طبيعي – وهو يقوم بمساعدة شخص على أداء حركات علاج طبيعي .

شاهد..لحظة القبض على سمكري المشاهير في فندق بدبي. #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/9lieMdsqhZ — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) March 23, 2022

الجدير بالذكر أن الرقابة العامة للعلاج الطبيعي في مصر أصدرت في وقت سابق تحذيراً، في سبتمبر من العام الماضي، حول المدعو “سمكري البني آدمين”، بسبب انتحاله صفة اختصاصي علاج طبيعي، وكذلك قيام إدارة مباحث الأموال العامة، بالتعاون مع النقابة العامة للعلاج الطبيعي، بغلق عيادته في مصر