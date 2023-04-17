دعاء الملكة رانيا في ليلة القدر

نشرت الملكة رانيا العبدالله قرينة العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك دعاءا بمناسبة ليلة القدر

وقالت الملكة الاردنية في تغريدتها:

"في ليلة هي خير من ألف شهر، اللهم اقبلنا طائعين وارزقنا رحمة واسعة وقلوباً خاشعة"

ليلة القدر

وقد اتفق العلماء أن ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وهي في العشرة الاواخر والأرجح أنها في الليالي الوتر منها والاجماع انها في ليلة السابع والعشرين ، وفضلها عظيم لمن أحياها ، إحياؤها يكون بالصلاة، والقرآن، والذكر، والاستغفار، والدعاء من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وصلاة التراويح في رمضان إحياء لها.

الملكة رانيا العبد الله



الملكة رانيا العبد الله من مواليد 31 أغسطس عام 1970، وهى زوجة عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وهى أيقونة من أيقونات الجمال والأناقة في العالم، وتختلف الملكة رانيا عن غيرها فهي جميلة شكلاً ومضموناً، بجمال روحها وعقلها وإسهاماتها العديدة فى المشروعات الهادفة لتنمية المرأة والطفل، جعلها تتربع في قلوب المواطنين بالاردن.

الملكة رانيا اسمها الحقيقي رانيا فيصل صدقي الياسين، من مواليد دولة الكويت، لأبوين فلسطينيين، نزحوا إلى دولة الأردن خلال حرب الخليج، ثم التحقت بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وحصلت على شهادة الدراسات العليا في إدارة الأعمال عام 1991.

في 10 يونيو عام 1993 أقيم حفل زفاف ملكي أسطوري، وارتدت الملكة رانيا فستان محتشم وأنيق باللون الأبيض مزين بالذهب، من تصميم المصمم البريطاني "بروس أولدفيلد".

في عام 1994 رزقت الملكة رانيا الأول ولي العهد الأمير الحسين عبد الله، وفي عام 1996 أنجبت الأميرة إيمان، وفي عام 2000 أنجبت مولودها الثالث الأميرة سلمى ، وفي عام 2005 أنجبت الأمير هاشم ، لتكتمل العائلة الملكية الهاشمية.