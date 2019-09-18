دعوات اميركية لـ مجلس الأمن للرد على إيران بعد هجوم أرامكو

دعا مسؤول أمريكي كبير مجلس الأمن للرد على الهجمات التي تعرضت لها منشآت نفطية سعودية تتهم واشنطن إيران بالوقوف خلفها، رغم دعوة موسكو لعدم التسرع بتوزيع الاتهامات بشأن هجوم "أرامكو".

وقال المسؤول الأمريكي "نعتقد أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عليه دور يجب أن يقوم به، السعودية تعرضت لهجوم وسيكون من المناسب لهم التوجه إلى مجلس الأمن، ولكن علينا أولا جمع المعلومات القابلة للنشر".

ولم تتضح بعد طبيعة الإجراء الذي يطالب به المسؤول الأمريكي، أو ما إذا كانت واشنطن ستضمن تعاون روسيا في هذا الصدد.

وفي السياق ذاته، أعلن مسؤولون أمريكيون "إن الولايات المتحدة تعتقد أن الهجمات التي أصابت منشآت نفطية سعودية بالشلل يوم السبت الماضي انطلقت من جنوب غرب إيران".

وقال ثلاثة مسؤولين، اشترطوا عدم نشر أسمائهم، إن الهجوم على منشأتي النفط بالسعودية شمل طائرات مسيرة وصواريخ كروز، مما يظهر أن الهجوم شمل قدرا من التعقيد والتطور.

ولم يقدم المسؤولون دليلا أو يوضحوا معلومات المخابرات التي استعانوا بها في تقييماتهم، ولكن معلومات المخابرات قد تزيد، إذا أمكن نشرها، الضغوط على الولايات المتحدة والسعودية وبلدان أخرى للرد على الهجوم.

وعبر أحد المسؤولين الثلاثة، والذي تحدث عن أنظمة شن الهجمات، عن ثقته بأن جمع الرياض للمواد في أعقاب الهجمات سيسفر عن "أدلة جنائية دامغة... ستوضح من أين جاء هذا الهجوم".

ويساعد فريق أمريكي السعودية في تقييم الأدلة من الهجوم، الذي أعلن الحوثيون في اليمن المسؤولية عنه.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن الاثنين، بأنه يبدو أن إيران مسؤولة عن الهجوم على منشأتي النفط بالسعودية، لكنه ليس في عجلة من أمره للرد ولا يزال يحاول معرفة المزيد عن الهجوم.

وألقى عدة مسؤولين في الحكومة الأمريكية، بينهم وزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الطاقة ريك بيري، المسؤولية على طهران في الهجوم الذي قلص إنتاج النفط الخام العالمي بواقع خمسة في المئة.

وذكر ترامب أن الولايات المتحدة لديها الكثير من الخيارات للرد على الهجوم لكنه رفض تحديد أي الخيارات يدرسها، وأضاف أنه رغم أن الولايات المتحدة بوسعها المساعدة، فإنه لم يعد السعودية بالحماية.

من جهتها، نفت إيران الاتهام الأمريكي عن الهجمات، وقال الرئيس الإيراني إن الهجوم نفذه "الشعب اليمني" ردا على هجمات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن خلال الحرب المستمرة منذ أربعة أعوام.

ترامب

والاثنين الماضي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إيران مسؤولة عن الهجوم على منشأتي النفط بالسعودية، لكنه ليس في عجلة من أمره للرد ولا يزال يحاول معرفة المزيد عن الهجوم.

وألقى عدة مسؤولين في الحكومة الأمريكية، بينهم وزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الطاقة ريك بيري، المسؤولية على طهران في الهجوم الذي قلص إنتاج النفط الخام العالمي بواقع خمسة في المئة.

وذكر ترامب أن الولايات المتحدة لديها الكثير من الخيارات للرد على الهجوم لكنه رفض تحديد أي الخيارات يدرسها، وأضاف أنه رغم أن الولايات المتحدة بوسعها المساعدة، فإنه لم يعد السعودية بالحماية.

وفي السياق ذاته، ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أبلغ ولي العهد السعودي في اتصال هاتفي يوم أمس "أن الولايات المتحدة تدرس كل الخيارات المتاحة بشأن كيفية الرد على هجوم منشأتي النفط".

وقالت الوكالة "إن إسبر أكد لولي العهد الأمير محمد بن سلمان دعم واشنطن الكامل للسعودية عقب الهجمات".

من جهتها نفت إيران الاتهام الأمريكي عن الهجمات وقال الرئيس الإيراني إن الهجوم نفذه "الشعب اليمني" ردا على هجمات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن خلال الحرب المستمرة منذ أربعة أعوام.

يذكر أن الهجوم الذي حدث السبت على السعودية ألحق أضرارا بأكبر معمل تكرير للنفط في العالم وأدى إلى أكبر ارتفاع في أسعار النفط منذ نحو 30 عاما.