دعوات في السودان لـ"جمعة الوفاء للشهداء"

دعا تجمع المهنيين السودانيين، اليوم الجمعة لتنظيم فعاليات ضمن جمعة "الوفاء للشهداء"، فضلا عن تفقد أُسر المعتقَلين، لتقديم الدعم لهم.

ولفت التجمع إلى ضرورة زيارة الجرحى، الذين سقطوا برصاص الأمن خلال الاحتجاجات التي دخلت شهرها الثاني، والتي تطالب برحيل الرئيس السوداني عمر البشير.

وكان مئات السودانيين في الخرطوم ومناطق أخرى، تظاهروا عقب دعوة أطلقها "تجمع المهنيين السودانيين" أمس الخميس، مع تأكيدهم "النهج السلمي" في التظاهرات.

وقال الرئيس السوداني عمر البشير، أمس، بأن تغيير الحكومة والرئيس في البلاد "لا يتم عبر واتساب أو فيسبوك"، بل بصناديق الاقتراع والانتخابات.

وقال البشير في خطاب جماهيري: "الانتخابات هي من تغير الحكومة والرئيس وليس واتساب وفيسبوك. والقرار في التغيير سيكون بيد جماهير الشعب السوداني في انتخابات 2020".

وتعهد الرئيس السوداني برعاية الشباب والجلوس معهم إلى طاولة الحوار، وقال: "رعاية الشباب وحل قضاياهم واجب على كل مسؤول سواء في الحكومة أو المجتمع"، مؤكدا "التزام الدولة بالجلوس مع الشباب والحوار معهم، باعتبارهم سواعد مستقبل البلاد".