دعوات لتظاهرات حاشدة الجمعة في كل المدن السورية

دعا نشطاء من السويداء ودرعا والساحل السوري وإدلب، إلى حراك موحد ضد النظام السوري في كافة المدن والقرى والارياف السورية يوم غد الجمعة تحت عنوان "الشعب السوري واحد" وذلك بعد ايام من التظاهرات التي هزت البلاد مجددا حيث اعلن امس الاربعاء عن مقتل شخصين برصاص الامن السوري في حلب

وقال نشطاء وبيانات إن المظاهرات سوف تنطلق في عموم المناطق السورية بعد صلاة الجمعة و "جميع النشطاء والشرفاء والأحرار في كل مكان لنشر دعوات يوم الجمعة"

وقالت مواقع الكترونية ان اهالي ادلب دعو لمظاهرة مليونية في ساحة المدينة بالاضافة الى في درعا وجرمانا بريف دمشق وأنه يتم التواصل مع نشطاء من الساحل و"سيظهرون بمقاطع مصورة في القريب العاجل"، مشيرا إلى أن ذلك سيكون شرارة محفزة لجميع أبناء الشعب السوري بكل مكان وفق ما اشار موقع بلدي نيوز الاخباري السوري

ودعا بيان من نشطاء "النشطاء الثوريين في أوروبا والخارج لتنظيم مظاهرات مماثلة في الدول التي يقيمون بها"، وختم بالقول إنه على "الجميع بلا استثناء دعم دعوة يوم الجمعة"، وأنه سوف "يعلن عن مفاجأة كبيرة يوم الخميس القادم".

إنها سوريا العظيمة وليست سوريا الأسد

الله يحمي كل السوريين

قلوبنا معكم#بدناالمعتقلين #ماخلصت_الحكاية — yara sabri (@yarasabri1) August 23, 2023

وتشهد محافظتا درعا والسويداء لليوم الخامس على التوالي مظاهرات واحتجاجات تطالب بإسقاط النظام، وتردد شعارات تطالب بالحرية والمعتقلين وتنادي بوحدة الشعب السوري، تتزامن هذه المظاهرات مع تداول فيدوهات لنشطاء من الساحل السوري تنتقد النظام السوري ورئيسه بشكل قوي، ودعوات لتنفيذ وقفات ببعض المناطق تنادي بالإفراج عن النشطاء الذين اعتقلهم النظام السوري مؤخرا من مدن الساحل، كما شهدت مدينة جرمانا بريف دمشق مظاهرة مناهضة للنظام السوري.