دعوات لعقد قمة بين ترامب ومادورو

دعوات الى التحرك لإنهاء الأزمة الإنسانية في فنزويلا

قال وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياثا اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة تحاول الإطاحة بحكومة الرئيس نيكولاس مادورو وإن بلاده خسرت أصولا قيمتها 30 مليار دولار "صودرت" منذ نوفمبر تشرين الثاني 2017، بينها أصول لشركة النفط المملوكة للدولة ‭‭)‬‬سيتجو‭‭(‬‬.

واقترح أرياثا، الذي كان يخاطب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رغم خروج عشرات المبعوثين الغربيين، أن يلتقي مادورو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب "ليحاولا إيجاد أرضية مشتركة وشرح اختلافاتهما".

كان مستشار للرئيس الكولومبي إيفان دوكي قد دعا في وقت سابق اليوم خلال اجتماع المجلس بجنيف إلى التحرك لإنهاء الأزمة الإنسانية في فنزويلا وتحقيق انتقال سياسي يقود إلى انتخابات نزيهة.