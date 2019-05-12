دعوة الاميركيات "لإضراب جنسي" احتجاجا على قانون جديد للإجهاض 

دعت الممثلة والناشطة في حملة " أنا أيضا " المعنية بالتحرش الجنسي ضد النساء، "إليسا ميلانو"، إلى ما وصفته بإضراب جنسي احتجاجا على قانون إجهاض جديد في ولاية جورجيا الأمريكية.

و غردت ميلانو قائلة " إذا لم تستطع النساء بشكل قانوني التحكم في أجسامهن، لا يمكنهن المخاطرة بالحمل".

و قد أثارت تغريدة ميلانو ردود فعل متباينة على وسائل التواصل الاجتماعي بين مؤيد و معارض.

وتعد جورجيا الولاية الأخيرة التي تتبني قانونا يحد من الإجهاض، ويتوقع أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في الأول من يناير / كانون الثاني القادم.

ويجرم هذا القانون الإجهاض بمجرد أن يبدأ قلب الجنين في النبض وهو ما يحدث في الأسبوع السادس من بداية الحمل.

وكانت ولاية ميسيسبي قد أقرت قانونا مشابها في مارس/ آذار الماضي لكنه لن يدخل حيز التنفيذ إلا في يوليو/ تموز حيث يواجه هذا القانون اعتراضات.

ومررت ولاية أوهايو قانونا مشابها في 2016 إلا أن حاكم الولاية اعترض عليه.

