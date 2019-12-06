دفن مهاجم جسر لندن في الجزء الخاضع لإدارة باكستان بكشمير

فى أجواء خيمت عليها حالة من الهدوء، جرت مراسم دفن جثمان عثمان خان، الرجل الذي قتل شخصين طعنا بسكين على جسر لندن قبل أن يلقى حتفه برصاص الشرطة، وذلك في قرية نائية في كشمير الخاضعة لإدارة باكستان، اليوم الجمعة.

وتم إجراء مراسم تشييع جثمان خان في الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي في قرية كجلاني في منطقة آزاد جامو وكشمير، وفق ما ذكرته شبكة سماء التلفزيونية.

ووصل جثمان خان من بريطانيا في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، حسبما صرح مسؤول في مطار إسلام آباد الدولي.

ولم تستطع الإدارة المحلية في كشمير تأكيد خبر تشييع الجنازة. (د ب أ)