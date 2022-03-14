دمشق: اعفاءات قيصر تكريس لانفصال الاكراد عن سورية

استنكرت مصادر رسمية سورية الاستثناءات التي قدمتها ادارة الرئيس جو بايدن للمناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة وخاصة المعارضة الكردية المدعومة من الولايات المتحدة، واعتبرتها خطوة اميركية لتكريس انفصال تلك المناطق

قانون قيصر لا يسري في الشمال

ونقلت صحيفة “الوطن” السورية المقربة من النظام عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن استثناءات عقوبات قانون “قيصر” المتوقعة للمناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة تحرض على الانفصالية.

وقالت المصادر للصحيفة إن “عزم الإدارة الأمريكية على توقيع استثناء لتلك المناطق، ما هي إلا محاولة للهروب إلى الأمام من استحقاقات إيجاد حل مستدام للأزمة السورية يضمن وحدة أراضيها وإحلال الأمن والاستقرار فيها، والهدف منه إذكاء النزعات الانفصالية وشرعنة تهريب النفط السوري المسروق”.

وفي 12 من آذار الحالي، قالت صحيفة “الشرق الأوسط”، إن الإدارة الأمريكية تضع اللمسات الأخيرة على قرار يعفي مناطق في شمال شرقي وغربي سوريا من عقوبات قانون “قيصر”.

وأكدت الصحيفة أن الإدارة الأمريكية بصدد إصدار قرار يعفي مستثمرين وشركات خاصة من عقوبات “قيصر”.

وسيشمل القرار المناطق الواقعة تحت سيطرة “الإدارة الذاتية” شمال شرقي سوريا، إلى جانب المناطق الواقعة تحت سيطرة “الجيش الوطني” بريف حلب، دون أن يشمل منطقة عمليات “غصن الزيتون” في عفرين، وإدلب الواقعة تحت سيطرة “هيئة تحرير الشام” لتصنيفها على قوائم الإرهاب في مجلس الأمن.

وتهدف الإعفاءات إلى تقديم الدعم لـ“قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، شريكة واشنطن في الحرب ضد تنظيم “الدولة الإسلامية”، وتحسين الوضع الاقتصادي والحد من الفقر، المصدر الرئيس للتطرف، لإرسال إشارة ضغط إلى موسكو ودمشق بعد الحرب الأوكرانية”، بحسب الصحيفة.

وأزعجت خطوة واشنطن أنقرة على اعتبارها داعمة لـ”قسد”، التي تعتبرها أنقرة تنظيمًا إرهابيًا، إضافة إلى عدم شمولية الاستثناءات منطقتي عفرين وإدلب.

وستعلن وزارة الخزانة الأمريكية قرار الإعفاء بمجرد توصل الإدارة الأمريكية إلى صيغة نهائية للقرار.

استثناءات قيصر

ويدور الحديث حاليًا عن استثناءات لقانون “قيصر” الذي يفرض عقوبات على الحكومة السورية وداعميها، تشمل شمال شرقي سوريا، الخاضعة لسيطرة قسد، والمناطق الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة الموالية لتركيا.

وأشارت الصحيفة السورية إلى ما وصفته بمعوقات عملياتية ولوجستية ستمنع استفادة “الإدارة الذاتية” من مبادرة واشنطن على الأرض، لانسداد حدود مناطقها مع دول الجوار باستثناء معبر “سيمالكا” مع إقليم كردستان العراق.

كما لفتت إلى عدم “وجود عملة خاصة بها أو اعتماد عملات أجنبية مثل الدولار واليورو، وأعربت المصادر عن قناعتها أن “قرار الخزانة الأمريكية المتوقع أن يصدر خلال أيام بعد إقرار صيغته النهائية، سيضر بالعملية السياسية السورية، ولن يكون ذا جدوى كبيرة من الناحية الاقتصادية والمعيشية لأنه لن يشمل النفط والغاز، اللذين سيظلان خاضعين للعقوبات.

بانتظار الموافقة على الاستثناءات

وتحدثت مصادر مطلعة لعدة وكالات إعلامية، عن أن الإدارة الاميركية ستقوم بإنهاء الصيغة النهائية للقرار، وسيُقر من قبل المسؤول عن الملف السوري، إيثان جولدريتش، خلال الأيام المقبلة.

وتراجعت وتيرة العقوبات التي كانت وزارة الخزانة الأمريكية ووزارة الخارجية تفرضها في عامي 2019 و2020، وسجلت انخفاضًا حادًا في عام 2021، ما أعطى النظام السوري والمراقبين الآخرين انطباعًا بأن الولايات المتحدة لم تعد جادة في فرض العقوبات.

ما قانون “قيصر”

“قيصر” هو قانون ينص على تجميد مساعدات إعادة الإعمار، وفرض عقوبات على النظام السوري وشركات متعاونة معه ما لم يحاكَم مرتكبو الانتهاكات، ويستهدف أيضًا كيانات روسية وإيرانية تدعم أو تتعاون مع النظام السوري.

وتعود تسميته إلى الضابط السوري المنشق عن النظام، والذي سرّب 55 ألف صورة لـ11 ألف معتقل عام 2014، قُتلوا تحت التعذيب، أكد مكتب التحقيق الفيدرالي (FBI) صحتها وأثارت الرأي العام العالمي حينها وعُرضت في مجلس الشيوخ الأمريكي.