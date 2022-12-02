دمشق: العثور على جثة وزير سابق مقتولا في مكتبه

عثر على جثة الوزير السايق الدكتور المهندس، فيصل عباس، رئيس الجامعة الأوربية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا داخل مكتبه في منطقة المزة بدمشق مقتولا بالرصاص

وافادت مصادر اعلامية سورية انه تم العثور على جثة رئيس الجامعة مصاب بطلق ناري في الفم، حيث سارعت الاجهزة الامنية الى مكان الحادث وفتحت تحقيقات في الواقعة

واعلنت وزارة الداخلية السورية عبر صفحتها في "فيس بوك"، أن "رئيس الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا ووزير النقل السابق، الدكتور فيصل العباس، عُثر عليه مقتولاً في مبنى الجامعة في منطقة المزة وسط العاصمة دمشق".

وقال البيان ان جثة الدكتور كانت "مصابة بطلق ناري في تجويف الفم بداخل أحد المكاتب بمبنى الجامعة ... وتبين أن سبب الوفاة هو النزف الصاعق الناجم عن طلق ناري بالفم واستقراره بالرقبة من الخلف بمسدس من عيار 8 ملم كان موجوداً بمكان الحادثة، ولا تزال التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادثة".

وينحدر القتيل من مدينة طرطوس وقد شغل منصب وزير النقل في 2011-2012 ، كما كان في السابق أميناً لفرع حزب البعث في جامعة دمشق