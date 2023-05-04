دمشق تدين استهداف أوكرانيا للكرملين وتصفه بالحماقة

دانت الجمهورية السورية استهداف أوكرانيا للكرملين بطائرات مسيرة، واصفة ذلك العمل بالإرهابي والتصرف الأحمق.

وأشارت وزارة الخارجية السورية عبر بيان أصدرته إن سوريا تدين بقوة قيام النظام الأوكراني الذي تديره الولايات المتحدة وحلفاؤها باستهداف الكرملين بطائرات مسيرة.

وعدت دمشق ذلك عملا إرهابيا وتصرفا أحمقا ، مؤكدة في الوقت ذاته على دعم سوريا حق روسيا في الدفاع عن نفسها إزاء مثل هذه الهجمات الإرهابية الخطيرة وضمان عدم تكرارها.

وسبق أن أعلن الكرملين الروسي في مساء أمس الأربعاء إحباط هجوم أوكراني على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين متوعدا بالرد.

لافتا عبر بيان أصدره أن طائرتين مسيرتين استهدفتا الكرملين، ونتيجة للإجراءات التي اتخذها الجيش بالوقت المناسب من خلال استخدام أنظمة حرب الرادار، تم تعطيل المسيرتين..

مؤكدة عدم اصابة الرئيس الروسي بأي أذى، كما لم تقع أي إصابات خلال الهجمة.

