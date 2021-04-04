دمشق تسلم لبنان جثث 3 شقيقات عُثر عليهن على شاطئ طرطوس

الفتيات الثلاث من سكان قرية بزيزا في شمال لبنان، وفقدت عائلتهن أثرهنّ يوم الإثنين الماضي.

سلمت السلطات السورية الأحد، جثث ثلاث شقيقات لبنانيات، فقدن قبل نحو أسبوع وعثر عليهن على شاطئ مدينة طرطوس الساحلية، إلى الجانب اللبناني، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وفقدت عائلة الفتيات الثلاث، وهن من سكان قرية بزيزا في شمال لبنان، أثرهنّ الإثنين الماضي، وتناقلت صفحة على موقع فيسبوك صورهنّ، طالبة من أي أحد يعرف عنهنّ شيئا إبلاغ المراكز الأمنية.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية، الجمعة، العثور على جثث ثلاث فتيات، تبين أنهنّ ”في العقدين الثاني والثالث من العمر“، وحددت الطبابة الشرعية أنهنّ توفين غرقا ”قبل ثلاثة أيام“ من العثور عليهن.

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وأوضح مسؤول أمني لبناني أنه ”بعد الاطلاع على الصور، تواصلنا مع الجانب السوري حتى تم التأكد أن الجثث تعود إلى الفتيات الثلاث المفقودات“.

وأوردت سانا، في وقت لاحق، أن سوريا سلمت جثامين الفتيات الثلاث إلى الجانب اللبناني، ”بعد تواصل السفارة اللبنانية بدمشق مع وزارة الخارجية، وتعرف والد الفتيات على الجثامين“.

ولم تتبين حتى الآن ملابسات الحادث. ورجح المسؤول اللبناني أن تكون قوة الأمواج دفعت الفتيات إلى شاطئ طرطوس. كما أشار إلى أن التحقيقات مستمرة ويجري استجواب أفراد من عائلة الفتيات.

وتحقق السلطات، وفق مصدر أمني لبناني آخر، في ثلاث فرضيات، هي تعرضهنّ للخطف مقابل فدية، أو محاولتهنّ الهرب عبر قوارب المهاجرين، أو ”الانتحار“.

وفي الأشهر الأخيرة، تضاعف عدد المهاجرين الذين يحاولون الفرار بحرا من لبنان. وفي أيلول/سبتمبر، عثرت قوة اليونيفيل على قارب على متنه 36 راكبا، كانوا يحاولون الفرار، إلا أنهم وجدوا أنفسهم تائهين في عرض البحر. وقد توفي عدد ممن كانوا على متن المركب.