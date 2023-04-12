دمشق تعيد فتح سفارتها في تونس

البوابة - أفاد بيان مشترك للجمهوريتين السورية والتونسية، بإعادة فتح السفارة السورية في تونس، وتعيين سفير جديد، تجاوبا مع مبادرة الرئيس قيس سعيد، بتعيين سفير لتونس في دمشق.

وأكد البيان، التواصل المستمر والتنسيق الدائم بين وزير وزيري الخارجية في البلدين، وحرصهما على إعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الطبيعي.

وقال البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن الحكومة السورية أعلنت موافقتها الفورية على تعيين السفير التونسي وقررت إعادة فتح سفارتها في تونس وتعيين سفير جديد خلال فترة قريبة.

وشدد البيان، ضرورة إعلاء قيم التضامن بين سوريا وتونس، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، مشيرا إلى أن هناك تواصلا وتشاورا مستمرا بين البلدين، وتأكيد لروابط الاخوة العميقة التي تجمع البلدين.

يذكر أن الرئيس التونسي، قيس سعيد، كان قد أعلن في تصريحات له خلال الشهر الماضي، إعادة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة مع دمشق منذ 11 عاما، مشددا على أنه لا يوجد مبرر لقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.