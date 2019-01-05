دمشق تنسق مع الاكراد لملء الفراغ الاميركي

مفاوضات بين الحكومة السورية والأكراد بشأن كيفية سد الفجوة بعد انسحاب أمريكا

قال مسؤول سوري كردي، إن مفاوضات تجري حاليا بين الحكومة السورية والمسؤولين الأكراد حول كيفية سد الفجوة بعد انسحاب الولايات المتحدة من البلاد.

وقال المسؤول، الذي تحدث يوم السبت، شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب سرية المحادثات، إن المسؤولين السوريين الأكراد زاروا روسيا، التي ترعى المحادثات بين الحكومة والميليشيا، التي يقودها الأكراد والتي تسيطر على ثلث البلاد تقريبا.

وقال المسؤول، إن المفاوضات دائرة حاليا و"الأجواء إيجابية".

أعلن الرئيس دونالد ترامب في منتصف ديسمبر/ كانون الأول، أن الولايات المتحدة ستسحب كل قواتها وقوامها 2000 جندي من سوريا.

وأعربت قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من الولايات المتحدة، عن قلقها من الانسحاب المخطط له، حيث هددت تركيا بشن عملية عسكرية ضد المقاتلين الأكراد في سوريا.