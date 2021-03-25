دمشق وموسكو تحذران من موجه لاجئين واميركا تسرق القمح السوري

حذرت دمشق وموسكو من تدفق اللاجئين السوريين الى اوربا مجددا ، جراء كارثة إنسانية تتسبب فيها تصرفات الولايات المتحدة وحلفائها في الوقت الذي كشفت سورية عن عمليات نهب تقوم بها القوات الاميركية للقمح السوري

تحذيرات من موجة هجرة سورية الى اوربا

وقال رئيسا مقري التنسيق لشؤون عودة اللاجئين الروسي الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، والسوري وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف في بيان مشترك اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة وحلفاءها ينتهجون سياسة الإجراءات التقييدية الصارمة ضد شعب سوريا من أجل "خنق البلد اقتصاديا"و"عزله دوليا".

الاقتصاد السوري يعرقل عودة اللاجئين

وأشار البيان إلى أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة تؤدي إلى تباطؤ عملية عودة اللاجئين إلى سوريا، وأضاف: "الضرر الذي يلحقه الأمريكيون وأتباعهم بالدولة السورية يؤدي إلى كارثة إنسانية قد تتسبب في أزمة هجرة جديدة. وحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فإن عدد المواطنين السوريين المحتاجين للمساعدة يتزايد، بيد أن الولايات المتحدة والدول الغربية لا تعترف بمسؤوليتها عن هذه الكارثة.

وشدد البيان على أن "قلقا شديدا" تثيره حقيقة أن هذا الوضع تفاقم عشية قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، والتي تعقد دون مشاركة ممثلين عن الحكومة السورية و"تستخدم في الواقع كمنصة لوضع إجراءات تقييدية جديدة".

الالتزام بوحدة سورية

وختم البيان بأنه في الوقت الذي يواصل فيه ممثلو الاتحاد الأوروبي تأكيد التزامهم بوحدة وسيادة وسلامة أراضي سوريا، فإنهم "يغضون الطرف" عن الاحتلال غير المشروع لأراضيها ونهب ثرواتها الوطنية من جانب الولايات المتحدة وحلفائها".

يذكر أنه بعد أزمة الهجرة في عام 2015، الناجمة عن الزيادة الحادة في تدفق المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي من الشرق الأوسط وإفريقيا ومناطق أخرى، عقد الاتحاد الأوروبي اتفاقية مع تركيا، كان من شأنها أن توقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا من أراضيها.

اميركا تسرق القمح السوري

على صعيد متصل وفيما يشتكي المواطن السوري من شح في الموارد الاقتصادية والتموينية الرئيسية فقد أفادت وكالة "سانا" بأن القوات الأمريكية في سوريا أخرجت رتلا من الشاحنات المحملة بالقمح السوري إلى شمال العراق عبر معبر سيمالكا الحدودي في المالكية بريف الحسكة.

ونقلت "سانا" عن مصادر محلية في ريف المالكية أن "قوات الاحتلال الأمريكي أخرجت رتلا من 18 شاحنة محملة بالقمح السوري واتجهت فيها إلى الأراضي العراقية عبر معبر سيمالكا الحدودي الذي يستخدمه الاحتلال الأمريكي أيضا لسرقة الثروات السورية من حبوب ونفط وغيرها".

وأضافت الوكالة أن "قوات الاحتلال الأمريكي تواصل سرقة ونهب خيرات السوريين من مادتي النفط والحبوب بشكل يومي بالتواطؤ مع ميليشيا "قسد" حيث أخرجت خلال الشهر الحالي أكثر من 150 شاحنة محملة بالقمح إضافة إلى أكثر من 500 صهريج نفط مسروق من الحقول النفطية السورية".