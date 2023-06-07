تدمير سد كاخوفكا: أردوغان يدعو لتشكيل لجنة تحقيق دولية

قدّم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاربعاء، اقتراحًا بتشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في تدمير سد كاخوفكا في جنوب أوكرانيا.

ووفقًا لبيان صادر عن الرئاسة التركية، أعرب الرئيس أردوغان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن استعداده لتشكيل اللجنة، التي ستضم خبراء من الطرفين المتنازعين والأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بمشاركة تركيا.

وسيكون دور هذه اللجنة هو إجراء تحقيق شامل في تدمير سد كاخوفكا، كما أفادت المصادر ذاتها.

وتتبادل موسكو وكييف الاتهامات بشأن المسؤولية عن تدمير السد الذي يعتبر مصدرًا للمياه لشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014، ويقع على الطريق الذي يقوم به القوات الأوكرانية لاستعادة الأراضي المحتلة.

تسبب تدمير السد في تدفق السيول إلى نهر دنيبر، مما أدى إلى إجلاء الآلاف من المدنيين من المناطق المغمورة بالفيضانات، مع خشية حدوث كارثة بيئية.

تركيا، الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، تمكنت من الحفاظ على علاقات إيجابية مع كلا الطرفين، كييف وموسكو، منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.

