دولة أغلبية سكانها من الشيعة تقرر افتتاح سفارة لها لدى "تل أبيب"

قرر رئيس أذربيجان، إلهام علييف، اليوم السبت، فتح سفارة لبلاده في "اسرائيل"، ومكتبا تمثيليا في فلسطين.

وقال علييف، إن القرار الذي اتخذه، يأتي في سياق المصالح الوطنية لأذربيجان، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.

وأفادت وسائل اعلام عبرية، بأن البرلمان الأذربيجاني، صوت لصالح افتتاح سفارة للبلاد لدى "تل أبيب".

وتعتبر أذربيجان، أول دولة مسلمة، غالبية سكانها من المذهب الشيعي، تفتتح سفارة لها في "اسرائيل"، تلك الخطوة التي قوبلت من قبل "تل ابيب" بترحيب كبير.

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لابيد، أن تلك الخطوة من "باكو"، تأتي نتيجة جهود الحكومة الإسرائيلية لبناء جسور سياسية متينة مع العالم الإسلامي.

وقال لابيد: "أذربيجان موطن لواحدة من أكبر الجاليات اليهودية في العالم الإسلامي".

وأضاف: "أود أن أشكر الرئيس إلهام علييف وأهنئ الشعب الأذربيجاني الذي سيُمثل الآن لأول مرة في دولة إسرائيل".

يشار إلى أن طهران، اتهمت في أكثر من مناسبة "باكو"، بتقديم تسهيلات لجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد)، لشن هجمات داخل إيران لاغتيال علماء نووين واستهداف برنامجها النووي.

ونفذت إيران مناورات عسكرية قرب حدودها مع أذربيجان، حيث ردت الأخيرة في أكتوبر/تشرين الأول 2021، على تلك المناورات بنفيها أي وجود إسرائيلي قرب حدود البلاد مع إيران.