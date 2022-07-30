دولة عربية تعلن رسميا دخولها في مجاعة

اعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود رسميا يوم السبت، إن بلاده تمر رسميا بمجاعة، داعيا إلى استجابة محلية ودولية سريعة، وأعلن عن وفيات مرتبطة بالجوع في البلاد.

الصومال تدخل في مجاعة

وفي تسجيل مصور ناشد الرئيس الصومالي الامم المتحدة والمنظمات الدولية والانسانية على تقديم المساعدات الى بلاده مشيرا الى تعرض ملايين المواطنين للخطر ، واكد الرئيس الصومالي على التأثير المدمر للجفاف على الصوماليين.

وتوقعات هطول أمطار أقل من المتوقع في الموسم المقبل، الذي يبدأ في أبريل/نيسان، تزيد المخاوف من تدهور الظروف القاسية وتفاقمها، بحسب صندوق الأمم المتحدة للطفولة.

توقع الصندوق في منتصف فبراير/شباط الماضي، أن يعاني أكثر من 1.4 مليون طفل في الصومال (نحو 50 بالمئة من الأطفال دون سن الخامسة بالبلاد) من سوء التغذية الحاد، جراء الجفاف المتواصل.

#وجيه_الشاعر

رسميا الصومال تعلن عن دخول البلاد في مجاعة طاحنة ويناشد الرئيس الصومالي الأمم المتحدة بالتدخل السريع لإنقاذ الشعب pic.twitter.com/NteNKi3hg4 — وجيه الشاعر (@wagih_poet) July 30, 2022

7 ملايين صومالي في خطر

ويواجه 7 ملايين صومالي نقصا حادا في الغذاء مع ما يقرب من نصف مليون يحدقون في مجاعة، وكان أمين عام الجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قد قال إن دولة الصومال تقترب من مجاعة حقيقية نتيجة قلة وقحط الأمطار، ما قد يعرض الملايين للخطر.

وأشار أبو الغيط إلى أنه في حال لم يجد الصوماليون قوتهم بسبب تلك المجاعة فسوف يتجه أفراد من الشعب والقبائل لـ "أعمال لا يمكن أن تكون مقبولة، والتي من الممكن أن تؤثر على البحر الأحمر وشرق إفريقيا والجزيرة العربية واليمن نتيجة هجرة الملايين من البشر الباحثين عن الطعام".