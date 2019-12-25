دول الخليج تشهد كسوف حلقي للشمس

طلبت وزارة التعليم السعودية، يوم الأربعاء، تأخير اختبارات الطلاب والطالبات في جميع مدارس المملكة يوم غدٍ الخميس إلى الساعة التاسعة صباحاً، بسبب ظاهرة كسوف الشمس، حرصاً على سلامتهم ومنسوبي المدارس. كما توجه الجامعات بما تراه مناسباً حيال ذلك.
#عُمان💚 #سلطنه_عُمان #كسوف_الشمس_الحلقي— عديل الروح🇴🇲قابوس😔🇴🇲 (@Alsouti9999) December 23, 2019
سبحانك اللهم وبحمدك،سبحانك اللهم العظيم#اللهم إنك عفوٌ كريم تحبُ العفو فاعفُ عنا pic.twitter.com/UIkipfPKiZ
وذكرت في بيانها الصادر، أن وقت الكسوف الحلقي للشمس يتزامن مع توجه الطلاب والطالبات إلى مدارسهم لأداء الاختبارات، وحرصاً على سلامتهم من النظر المباشر إلى أشعة الشمس، وتعرض العين لكمية من الأشعة الفوق البنفسجية، وجه وزير التعليم بتأخير موعد الاختبار إلى التاسعة صباحاً.
توقيت هذه الصورة هو ٧ وربع صباحا .. في مسقط— ﷴ الذهلي (@mthehli) December 25, 2019
وهو الوقت الذي يكون فيه الموظفون في الطريق إلى أعمالهم.. وهو أيضا وقت #كسوف_الشمس غدا..
والاتجاه إلى مقر المؤسسات في مسقط عادة يكون في مواجهة الشمس..
أليست هذه مخاطرة حقيقية بصحة العين؟#كسوف_الشمس_الحَلَقي pic.twitter.com/sSmDobcEzw
هذا ويُشاهد سكان المملكة العربية السعودية، الخميس المقبل، كسوفاً جزئياً للشمس، يكون كسوفاً حلقياً على محافظة الأحساء في ظاهرة لم تحدث قبل ذلك منذ 97 عاماً، حيث شهدته أجزاء من شمال غربي المملكة في 28 مارس عام 1922م.
عاجل..— أخبار السعودية (@SaudiNews50) December 24, 2019
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وزير التعليم يوجه بتأخير اختبارات الطلاب والطالبات في جميع مدارس المملكة يوم الخميس إلى الساعة التاسعة صباحاً بسبب ظاهرة كسوف الشمس.
.#التعليم #كسوف_الأحساء_الحلقي
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والكسوف الحلقي هو حالة خاصة من حالات الكسوف، حيث يغطي القمر مركز الشمس ويترك أطرافها مضيئة فيظهر لنا على شكل حلقة، بينما الكسوف الجزئي يغطي القمر جزءاً من الشمس وتبدو الشمس على شكل هلال.
بقي أسبوع على :— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) December 19, 2019
كسوف الشمس الحلقي والذي سيحدث في صباح يوم الخميس 1441/4/29 -2019/12/26
وهذا الكسوف لم يحدث منذ 118 ولن يتكرر الا بعد 84 عام اي في عام 1504 - 2102
وأفضل مكان لرصده على جبل الأربع في #الأحساء #الهفوف #السعودية
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