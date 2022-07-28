دول الخليج تغرق في عز الصيف

تتعرض دول الخليج لتساقط امطار نادر في مثل هذا الوقت من السنة ، لم يكن الحدث بسيطا، فقد ألحقت أضرارا بالغة في الطرق والمباني السكنية حيث غرقت شوارع العديد من الامارات الخليجية، مما دفع حكوماتها لاعلان حالات الطوارئ، واجلاء المئات من السكان ، فيما سجلت مقاطع فيديو تضرر مئات المحلات التجارية

عاصفة مطرية في الامارات العربية



وضربت السيول دولة الإمارات خاصة إمارات الشارقة والفجيرة ورأس الخيمة في شرق البلاد، ما أدى إلى غرق بعض الطرق وانقطاعها واعلن حاكم دبي رئيس الوزراء الشيخ محمد بن راشد حالة الطوارئ، وامر باجلاء العائلات المتضررة وايواءهم في اماكن آمنة ، معلنة تشكيل لجنة عاجلة لحصر الأضرار التي تسببت بها السيول في الامارات المذكورة.

الدوحة تتعرض لعاصفة امطار قوية



وفي قطر، شهدت العاصمة الدوحة ومناطق عدة من البلاد، صباح الخميس، سقوط أمطار رعدية، مصحوبة برياح قوية وأمواج مرتفعة على بعض المناطق في عرض البحر، واعلنت الأرصاد الجوية في قطر استمرار الأجواء الغائمة وهطول أمطار متفرقة على مختلف مناطق البلاد محذره من أن الأمطار قد تكون رعدية أحيانا على الساحل وداخل البحر خلال اليومين القادمين.

Please don't rain in #Qatar in November, or else we'll have the Swimming World Cup instead of a football tournament. Disastrous infrastructure in #Qatar2022#امطار_قطر pic.twitter.com/AmuKRTV0Ek — Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) July 28, 2022

امطار غزيرة في السعودية

وفي السعودية، تشهد مناطق عديدة أبرزها عسير وجازان هطول أمطار غزيرة، منذ يوم الأربعاء وتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار فرصة هطول أمطار غزيرة واشار الى انها ستكون متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول تصحبها رياح نشطة وزخات من البرد على مناطق جازان، وعسير والباحة.

Police and Civil Defense teams continue their rescue efforts in Fujeirah ! #الفجيرة pic.twitter.com/FwKvZcdbw8 — حسن سجواني 🇦🇪 Hassan Sajwani (@HSajwanization) July 28, 2022

عمان والكويت تحذران

وفي مسقط توقعت الأرصاد الجوية تساقط أمطار متفرقة رعدية في بعض الأحيان مصحوبة برياح نشطة على جبال الحجر والمناطق المجاورة، فيما حذر خراء كويتيون من سقوط أمطار صيفية غير مسبوقة على معظم مناطق البلاد، تبدأ بعد ظهر الجمعة وتتواصل حتى مساء يوم السبت.

أما في البحرين، فقد توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يؤدي الطقس غير المستقر لتساقط أمطار قد تكون رعدية أحيانا، محذرة من سقوط أمطار رعدية وهبات شديدة السرعة.

ايران تعلن عن قتلى ومفقودين



وفي إيران، لقي 7 أشخاص على الاقل مصرعهم وفقد العشرات بسبب انزلاقات أرضية إثر هطول أمطار شديدة على المنطقة. نشرت جمعية الهلال الأحمر صورا لفرق إنقاذ في منطقة إمام زاده داود بالعاصمة طهران شمالي البلاد.