دول اوربية تبدأ باستخدام مخزون الغاز الاحتياطي مبكرا

بدات خمس دول في الاتحاد بينهم المانيا استخدام احتياطياتها من الغاز من خزاناته تحت الأرضية، وهو المخزون الاحتياطي لتلك الدول الذي يفترض استخراجه وقت الازمات الامر الذي ينذر بشتاء قاسي على الدول الاوربية التي اعلنت سابقا انها تمكنت من تأمين 90 بالمئة من احتياجاتها للعام المقبل.

5 دول اوربية تئن من دون الغاز الروسي

واعلن مشغل الغاز في الاتحاد الأوروبي أن تلك الدول هي فرنسا وإيطاليا وهولندا وبولندا وعملاق الصناعة الكبير المانيا وهي الدول التي استجابت للرغبة الاميركية بفرض عقوبات على روسيا ووقف استيراد الغاز منها

وحسب المعلومات فان تلك الدول اضطرت للجوء لاستخدام الاحتياطي بعد موجه البرد الشديدة وانخفاض درجات الحرارة وبداية فصل الشتاء.

رئيس الوكالة الاتحادية الألمانية للشبكات، كلاوس مولر: بدلا من زيادة ورفد مستوى الغاز في مرافق التخزين في ألمانيا، انخفض المؤشر

واشار الى انه ومنذ 3 نوفمبر، انخفض المؤشر قليلا، لأول مرة منذ فترة طويلة، بعد ان ارتفع مستوى الغاز في منشآت التخزين الألمانية بشكل منتظم، حيث وصل إلى 99.3% بحلول الثالث نوفمبر بفعل الطقس الحار

وانفقت الدول الاوربية نحو 104.8 مليار دولار لملء منشآت تخزين الغاز قبل موسم الشتاء، ووفق وكالة "بلومبرغ" فأن الاتحاد الأوروبي يرغب في ملء الخزانات قبل حلول البرد وطريقه الى ذلك استخدام مصادر بديلة من النرويج إلى الإمارات، الا ان التكاليف ستتضاعف

وحسب مشغل الغاز الأوروبي، يبلغ مستوى احتياطيات الغاز الحالية في الخزانات 95% بواقع حوالي 102 مليار متر مكعب، وكانت اوربا تعتمد على 40% من الإمدادات الروسية ، أما الآن هذا الرقم أقل من 20%. خاصة بعد اقدام المخابرات البريطانية على تفجير خط انابيب نورد ستريم الروسي الواصل الى اوربا

غاز اميركي باسعار خيالية لاوربا

وعملت الولايات المتحدة الاميركية على تعويض الانقطاع الروسي الا انها طالبت باثمان خيالية الامر الذي دفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لفتح النار على واشنطن واتهمها بتصدير موارد الطاقة بأسعار أعلى بكثير من أسعارها المحلية مستغلة أزمة الطاقة في القارة الأوروبية