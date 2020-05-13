دول عربية تسجل وفيات واصابات جديدة بكورونا وفتوى جزائرية بصلاة العيد في المنازل

أصدرت الجزائر الأربعاء، فتوى رسمية بأداء صلاة عيد الفطر في المنازل، بسبب إغلاق المساجد في إطار تدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ارتفعت وفيات وإصابات فيروس كورونا في 8 بلدان عربية الأربعاء، بواقع 12 وفاة بمصر، 7 بالجزائر، 3 بالعراق، 2 باليمن، وارتفاع الإصابات في البحرين والمغرب والصومال وسوريا.

في مصر، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل 12 وفاة، و338 إصابة، و160 حالة شفاء.

وأوضحت أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا حتى الأربعاء، هو 10 آلاف و431 إصابة، توفي منهم 556، وتعافى 2486.

وفي الجزائر، أعلن الناطق باسم خلية الأزمة بوزارة الصحة، جمال فورار، في مؤتمر صحفي، تسجيل 7 وفيات، و186 إصابة، و60 حالة شفاء.

وأوضح أن حصيلة الفيروس بالجزائر وصلت إلى 6 آلاف و253، توفي منهم 522، وتعافى 3 آلاف و58.

فيما سجلت وزارة الصحة العراقية، 3 وفيات و119 إصابة و63 تماثلوا للشفاء، وفق بيان.

وبذلك ترتفع الحصيلة إلى 3 آلاف و32 إصابة، توفي منهم 115، وتعافى 1966.

وفي اليمن، قالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، (حكومية) في بيان عبر "تويتر"، إنه تم تسجيل حالتي وفاة، و3 إصابات.

وأشارت إلى أن الإصابات سجلت في مأرب (شرق)، عدن ولحج (جنوب).

وسجلت 70 إصابة في مناطق خاضعة للحكومة (بالجنوب والشرق)، بينها 12 وفاة، وحالة تعافٍ واحدة.

والسبت، وصلت حصيلة الفيروس لدى المحافظات التي يسيطر عليها الحوثي شمالا إلى إصابتين بينها وفاة، دون حصيلة جديدة.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة في بيان، عبر "توتير"، تسجيل 249 إصابة، و3 حالات شفاء.

وبذلك ترتفع الحصيلة، إلى 5 آلاف و780 إصابة، بينهم 9 وفيات، و2195 متعافيا.

وفي المغرب، أعلن محمد اليوبي، مدير الأوبئة والأمراض بوزارة الصحة، تسجيل 94 إصابة، و140 حالة شفاء.

وأوضح أن عدد الإصابات ارتفع إلى 6 آلاف و512، توفي منهم 188، وتعافى 3 آلاف و131.

وفي الصومال، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل 49 إصابة و4 حالات شفاء.

وبذلك ترتفع الحصيلة إلى 1219 إصابة، توفي منهم 52، وتعافى 130.

وفي الأردن، أعلنت وزارة الصحة في بيان تسجيل 6 إصابات قادمة من خارج البلاد، وحالتي شفاء.

وبذلك ترتفع الحصيلة في الأردن إلى 582 إصابة، توفي منهم 9، وتعافى 392.

فيما أعلنت وزارة الصحة في النظام السوري، في بيان، تسجيل إصابة واحدة، ترفع الإجمالي إلى 48، توفي منهم 3، وتعافى 29، وسط تشكيك دائم في مصداقية الأرقام التي يعلنها النظام.

ولم تسجل تونس أي إصابات لليوم الثالث على التوالي، وأعلنت الرئاسة في بيان، تقليص ساعات حظر التجول الجزئي من 10 إلى 6 ساعات.

وتستقر حصيلة كورونا في تونس، عند ألف و32 إصابة، بينها 45 وفاة.

صلاة العيد في المنازل

الى ذلك، أصدرت الجزائر، الأربعاء، فتوى رسمية بأداء صلاة عيد الفطر في المنازل، بسبب إغلاق المساجد في إطار تدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك في فتوى أصدرتها اللجنة الرسمية للفتوى بوزارة الشؤون الدينية بالجزائر.

ووفق بيان صادر عن الوزارة، فإنه نظرا للأوضاع الحالية، يتعذر أداء صلاة العيد في المساجد والمصليات.

وأوضح البيان أن لجنة الفتوى تفتي بأداء صلاة العيد في المنازل بين أفراد العائلة.

وفي 17 مارس/ آذار الماضي، أعلنت الجزائر تعليق صلاة الجمعة والجماعة وإغلاق المساجد، في إطار تدابير الوقاية انتشار الوباء.

والثلاثاء، أعلنت الحكومة الجزائرية تمديد تدابير الحجر الجزئي الليلي بمختلف ولايات البلاد، إلى غاية 29 مايو/ أيار الجاري، مع استمرار تعليق كافة النشاطات السياسية والرياضية وغيرها.

وحتى الثلاثاء، سجلت الجزائر 6 آلاف و67 إصابة بالفيروس، توفي منها 515، وتعافى ألفان و998.