دول عربية تهتم بتطبيق eve لتنظيم مؤتمراتها بعد أيام على انطلاقه

بسبب جائحة كورونا وفرض التباعد بين الأشخاص اهتمت دول عربية عدة بتطبيق eve ثلاثي الأبعاد لتنظيم المؤتمرات والمعارض عن بعد، حيث يمكن لهذا التطبيق عمل المؤتمرات والمعارض عبر نظام ال 3d وكأنك متواجد هناك في اي دولة في العالم وإمكانية المشاركة فيها دون الحاجة إلى السفر والتواجد هناك.

حيث يمكن للشركات حجز أجنحة خاصة لها في المعارض التي سوف تقام كون التطبيق يوفر إمكانية التجارة الالكترونية والتفاوض المباشر مع أصحاب الشركات مع المنتج سواء السيارات او العقارات وغيرها من تجارة التجزئة.

وقال المدير التنفيذي للشركة والخبير الدولي للتسويق السيد محمد علي تيم ان جائحة كورونا فرضت التكنولوجيا كبديل حقيقي لامور كثيرة في حياة البشرية.

فبات التباعد هو السمة الابرز في حياة الشعوب والدول ولأن عجلة الحياة لابد لها أن تمضي فقد قدمنا للعالم اجمع هذا التطبيق من أجل تسهيل مهام الحياة لهم.

حيث يمكن للتطبيق ان ينقلك لأي معرض في العالم دون الحاجة إلى السفر واستغراق الوقت لذلك.

وأضاف تيم بأن بهذا التطبيق يتم توفير اكثر من ٩٠ بالمئة من الكلف المالية للمعارض والمؤتمرات مع تطبيق eve.

وأعرب تيم عن سعادة الكبيرة لاهتمام دول عربية عدة قامت بالتواصل مع الشركة من أجل عمل مؤتمرات كبيرة لها وذلك من خلال تواصلهم مع الشركة والبدئ في توقيع الاتفاقيات مع الدول والشركات الكبيرة التي حجزت أجنحة لها.