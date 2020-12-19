دول كثيره ترغب في تطوير قدرات الجيش العراقي مقابل النفط

صرح النائب بدر الزيادي عضو لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقي، أن هناك الكثير من دول العالم ترغب بتطوير قدرات القوات الجيش العراقي التسليحية مقابل النفط .

وقال الزيادي لصحيفة “الصباح” الصادرة السبت “إن لدى الحكومة العراقية خطة لتنويع مصادر السلاح باتجاه أي دولة من دول العالم مثل روسيا والصين وفرنسا وكوريا وأوكرانيا، وهي خطط جيدة ستنفذ لشراء السلاح من هذه الدول من خلال الأموال العراقية المتوقفة وشراء طائرات سيستفاد منها بتسليح الجيش العراقي”.

وكشف أن هناك العديد من الدول ترغب بتسليح الجيش العراقي مقابل النفط، وهي خطوة جيدة لتطوير قدرات القوات المسلحة التسليحية.

وتواصل القوات العراقية بجميع صنوفها، تدعمها قوات الشرطة والحشد الشعبي، عملياتها العسكرية لملاحقة بقايا فلول تنظيم داعش التي لازالت تشكل خطرا على المؤسسات العراقية والأهالي في مناطق متفرقة من البلاد، أبرزها محافظات ديالى وكركوك والموصل وصلاح الدين والأنبار فضلا عن مناطق بأطراف بغداد. (د ب أ)