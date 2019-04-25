دويتشه بنك يكشف عن قروض ترامب

سلم بنك "دويتشه بنك" الألماني، لسلطات ولاية نيويورك وثائق تتعلق بتمويل عدد من مشاريع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتخص تمويل فنادق في واشنطن العاصمة، وميامي وشيكاغو".

وجاءت هذه الخطوة على خلفية طلب تقدمت به النائبة العامة للولاية والمطالبة لسجلات تتعلق بالمحاولة الفاشلة لمنظمة ترامب في 2014، لشراء فريق "بافلو بيلز" لكرة القدم.

وقال المتحدث باسم البنك، بأننا "نظل ملتزمين بالتعاون مع التحقيقات الرسمية"، رافضا التعليق على تقرير لشبكة "سي إن إن"، بأن البنك يقوم بتسليم الوثائق.

و "دويتشه بنك"، من البنوك الكبرى القليلة التي واصلت إقراض ترامب عقب إفلاس الكازينوهات والشركات التي يملكها في التسعينات، كما قدم قروضا في السنوات الأخيرة بأكثر من 300 مليون دولار.