دوي انفجارات في القنيطرة السورية وسط أنباء عن هجوم إسرائيلي

قالت وسائل اعلام سورية رسمية أن دوي انفجارات سمعت مساء الثلاثاء، في محافظة القنيطرة جنوبي البلاد، مشيرة الى أنباء عن "عدوان إسرائيلي".

وقالت الوكالة السورية للانباء نقلا عن مراسلها في القنيطرة ان دوي انفجارات سمعت في المحافظة، مضيفة ان "المعلومات الاولية تشير الى عدوان اسرائيلي بالصواريخ غرب بلدة حضر" في الريف الشمالي للقنيطرة.

كما ذكرت قناة "الإخبارية" أن ثمة أنباء عن "عدوان إسرائيلي" في القنيطرة.



وقال المرصد السوري لحقوق الانسان ان الانفجارات التي سمعت في القنيطرة كانت "نتيجة قصف إسرائيلي على مواقع عسكرية قرب بلدة حضر التي تتواجد فيها ميليشيات تابعة لإيران، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن".