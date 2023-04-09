دوي انفجارات في محيط دمشق

افادت مصادر اعلامية رسمية سورية بسماع دوي انفجارات في محيط العاصمة دمشق بعد ساعات قليلة من قصف مدفعي اسرائيلي للمناطق المحاذية للجولان المحتل ردا على اطلاق 3 صواريخ اتجاه الهضبة وصل منها واحد فقط وسقط الاخر داخل الاراضي السورية والثالث في الاردن

ورجحت المصادر ان تكون اسرائيل قد وسعت عدوانها على سورية بعد قليل من قصف الحدود مع الجولان

ووفق تقارير فقد اعلن فصيل “لواء القدس” في سوريا، مسؤوليته عن استهداف مواقع لجيش الاحتلال في الجولان وتوعد “برد حازم” من الجبهة الجنوبية في سوريا تجاه أي عدوان.

وفصيل لواء القدس تابع للجبهة الشعبية القيادة العامة الموالية للنظام السوري

وقالت مصادر اعلامية اسرائيلية ان " طائرة بدون طيار تابعة للجيش الإسرائيلي ضربت منصات الإطلاق التي أطلقت منها الصواريخ في سوريا" وافادت بان القصف استهدف حوض اليرموك في ريف درعا الغربي

فيما اشارت مصادر لبنانية ان طيران حربي إسرائيلي حلق على علو منخفض في سماء بيروت.