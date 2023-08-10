انفجارات قوية في القاعدة الأمريكية في الشدادي بريف الحسكة

تحدثت مصادر سورية وسكان في مدينة الحسكة شمال شرق البلاد عن سماع دوي انفجارات عنيفة داخل القاعدة الأمريكية في الشدادي بريف الحسكة الجنوبي

وقالت المصادر نقلا عن الشهود ان السنه اللهب والدخان الكثيف كان يتصاعد من القاعدة الاميركية

وفيما قالت الانباء ان الانفجارات ناجمة عن احتراق في مخازن السلاح الذي تستخدمة قوات سورية الديمقراطية (قسد) المدعومة من الاميركيين ، فان تقارير اخرى رجحت وقوع ضربات جوية للمليشيات المناهضة للاميركيين

وتقيم قيادات قوات قسدا في مبان ضمن القاعدة الاميركية في "مبنى مديرية حقول نفط الجبسة" و"المساكن العمالية" النفطية سابقاً.

وتوقعت التقارير وجود خسائر بشرية واصابات في صفوف المتواجدين في القاعدة خاصة بعد تطاير صواريخ وشظايا في المكان ، وتصفت دمشق بصورة متكررة وجود الجيش الأمريكي على أراضيها بأنه احتلال وقرصنة لممتلكات الدولة وسرقة صريحة للنفط.