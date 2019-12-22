دياب: هدفي حكومة مصغرة مستقلة ولن أعتذر

أنهى رئيس الوزراء اللبناني المكلف بتشكيل الحكومة، حسان دياب، استشاراته النيابية غير الملزمة مع الكتل النيابية، السبت، وتناقش مع رئيس مجلس النواب، نبيه بري، وزعيم تيار المستقبل، سعد الحريري.

وقال دياب بحسب الوكالة الوطنية للإعلام إنه التقى أيضا رئيس الوزراء السابق، تمام سلام، وحصل على الدعم والتشجيع.

وأكد دياب على أن الحكومة القادمة ستكون حكومة تكنوقراط خالية من السياسيين، وأن هذا الخيار هو الأفضل لحل مشاكل لبنان، وأنه سيصر على موقفه في وجه إصرار بعض الأطراف السياسية على عدم المشاركة.

في وقت سابق، أعلنت عدد من قوى "14 آذار" رفضها المشاركة الحكومة اللبنانية المقبلة برئاسة دياب.

من جانبه قال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع إنه لا يريد شيئا من الحكومة، لكنه يتمنى لها النجاح.

وتابع بأن "الجميع لا يجب أن يكون في الحكومة لتتمكن من فعل شيء ما ويجب قيام حكومة جديدة كلياً من أخصائيين مستقلين".

وأعلنت كتلة "اللقاء الديمقراطي" بزعامة النائب وليد جنبلاط، وتيار المستقبل الذي يتزعمه الحريري السبت، امتناعهما عن المشاركة في الحكومة اللبنانية المقبلة.

ووعد دياب بأن تكون الحكومة من "لون واحد"، ولكل اللبنانيين، على أن تكون مصغرة من 20 وزيرا أو أقل.

ووجه الرئيس المكلف رسالة إلى الحراك بأنه يوافق على كل ما يقال في الشارع اللبناني، وأنه سيتعامل مع كافة الملفات بجدية.

وعن موعد إعلان الحكومة، قال دياب إنها ستتشكل بأقرب وقت، وإنه يرغب باستمزاج رأي الحراك، واضعا لنفسه سقفا زمنيا بـ4 إلى 6 أسابيع في خطابه الأول.