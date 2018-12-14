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تقرير أممي: هجمات التحالف تقتل 57 مدنيا بسوريا في نوفمبر

تقرير أممي: هجمات التحالف تقتل 57 مدنيا بسوريا في نوفمبر
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