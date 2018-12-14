تقرير أممي: هجمات التحالف تقتل 57 مدنيا بسوريا في نوفمبر

قوات كردية مدعومة من التحالف الدولي تواصل معاركها مع تنظيم الدولة في دير الزور

ذكر تقرير للأمين العام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن 57 مدنيا على الأقل قتلوا في هجمات قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن في محافظة دير الزور شرقي سوريا خلال تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وقال غوتيرش في تقريره الشهري الذي عرضه أمام مجلس الأمن الدولي، وتضمن هجمات التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة، إن 9 أشخاص قتلوا على الأقل في مدينة هجين بدير الزور، في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، إضافة إلى مقتل 3 أطفال بقرية الشعفة شرقي المدينة في اليوم ذاته.

كما قتل 10 مدنيين على الأقل يعتقد أنهم لاجئون عراقيون في هجين في 8 تشرين الثاتني/ نوفمبر بهجمات التحالف الدولي، و7 مدنيين بينهم 4 أطفال بهجوم للتحالف في 10 من الشهر ذاته.

ولفت التقرير أن 18 مدنيا وجميعهم من عائلة واحدة قتلوا إثر قصف للتحالف الدولي على منزلهم في ريف محافظة دير الزور، كما قتل 10 مدنيين على الأقل في قصف للتحالف على مستشفى بقرية الشعفة في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

يذكر أن اشتباكات عنيفة لا زالت مندلعة في دير الزور بين مليشيات كردية مدعومة بغطاء جوي من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، مع مسلحي تنظيم الدولة.

وتحاول المليشيات الكردية طرد التنظيم من شرقي محافظة دير الزور بشكل نهائي، عبر عمليات أطلقها في 11 أيلول/ سبتمبر الماضي، بدعم جوي أمريكي ومدفعي فرنسي، في حين أن قوات نظام بشار الأسد تسيطر على القسم الغربي من دير الزور.