ديلي بيست: فريق أمني أثبت اختراق السعودية لهاتف مالك أمازون

حصلت منه على معلومات خاصة به

قال الخبير الأمني المعروف غيفين دي بيكر إن التحقيقات التي أجراها محققو شركته وخبراء أمنيون آخرون توصلت إلى أن السعودية اخترقت هاتف رئيس شركة أمازون جيف بيزوس، وحصلت منه على معلومات خاصة به.

وقال غيفين في مقال نشره موقع "ديلي بيست" إنه سلم نتيجة التحقيق لمسؤولين فيدراليين في الولايات المتحدة، وإنه لن يكشف الكثير من التفاصيل لأن الملف أصبح لدى السلطات الرسمية، مضيفا أنه رغم تحفظه على نشر المزيد من المعلومات إلا أنه سيكشف نتيجة رئيسية للتحقيق وهي أن المحققين وصلوا إلى خلاصة موثوقة تثبت تورط السعودية بالدخول إلى هاتف بيزوس.

وتابع دي بيكر أن التحقيقات حتى هذه اللحظة لم تحدد إلى أي مدى كانت الشركة المالكة لموقع "إنكويرور"، التي نشرت صورا عن علاقة غرامية لبيزوس، تعلم أن المعلومات التي وصلتها عنه كانت بفعل اختراق سعودي.