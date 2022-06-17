رئيسة النواب الاميركي لا تدري أن حرب العراق انتهت !

عزت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تدهور الوضع الاقتصادي في بلادها الى الحرب في العراق، والتي بدا ان أحدا لم يخبر المسؤولة الاميركية الهرمة بأنها وضعت أوزارها منذ سنوات.

وقالت بيلوسي الخميس، في ما وصف بانها زلة لسان، ان الوضع الاقتصادي المتردي في الولايات المتحدة سببه "الحرب في العراق وكورونا".

وسخر مغردون على تويتر أحد من بيلوسي داعين إلى إخضاعها لفحص طبي للتأكد من صحتها العقلية.

وكتب مغرد آخر: "انتظر ماذا؟ التضخم خارج عن السيطرة بسبب حرب انتهت قبل 11 عاما؟".

وسأل آخر ساخرا: "هل انتهى الأمر عندما قصف (الرئيس العراقي الراحل) صدام بيرل هاربور؟ وهل تكتشف نانسي للتو أن لديها يدين؟".

وكان الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش ارتكب زلة لسان مشابهة قبل حوالي الشهر عندما هاجم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، متهما اياه بشن "غزو غير مبرر ووحشي للعراق"، قبل ان يستدرك قائلا "أعني أوكرانيا..".