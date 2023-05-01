رئيسي في دمشق الاربعاء بعد شروط عربية لتحجيم علاقة الاسد بايران

اعلنت وكالة الانباء السورية سانا ان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيجري غدا الأربعاء زيارة رسمية إلى سورية، تستمر يومين على رأس وفد وزاري سياسي واقتصادي رفيع.

وقالت الوكالة الرسمية ان رئيسي سيلتقي خلال زيارته بالرئيس بشار الأسد، ويُجري معه مباحثات تتناول العلاقات الثنائية وملفات سياسية واقتصادية مشتركة، إضافة إلى التطورات الإيجابية في المنطقة.

وتاتي الزيارة الايرانية في ظل التقارب الذي بدأت الدول العربية تنفيذه مع النظام السوري ومن شروطه التخفيف من العلاقة مع ايران وطرد المليشيات الموالية لها

وتزامن ايضا مع ختام اجتماع لوزراء خارجية الاردن والسعودية والعراق ومصر مع نظيرهم السوري في العاصمة الاردنية والذي اعلن البيان الختامي عن تشكيل لجنة في سبيل وقف عمليات تهريب المخدرات من الاراضي السوري والذي ثبت تورط ايران والوليشيات الشيعية بالضلوع فيها