رئيسي يرفع صورة سليماني من على منبر الامم المتحدة

رفع الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي صورة لقائد مليشيا القدس قاسم سليماني اثناء خطابة في الامم المتحدة التي تعقد دورتها الـ 77 ، متهما الولايات المتحدة بارتكاب جريمة باغتياله

يقم أحد بقيادة الحرب على الإرهوقال الرئيس الايراني "إيران التي كانت ضحية الإرهاب باتت اليوم موطن الأمان ومحاربة للإرهاب"

ونفى رئيسي وجود اي تهديد على الامن العالمي جراء الملف النووي الايراني ولكنه اكد "الكيان الصهيوني" الذي يحتل القدس لا يمكن أن يكون شريكاً في الأمن" وقال في كلمته "ان كيان الاحتلال يمارس التطهير العرقي بحق الفلسطينيين منذ 70 عاماً وتضع غزة في سجن"