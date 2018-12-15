رئيس أركان الاحتلال زار الإمارات سرّا والتقى ابن زايد

التقى آزينكوت في أبو ظبي، بمحمد بن زايد، وعدد من كبار الضباط العسكريين، بحسب فريدمان

كشفت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، أن رئيس أركان جيش الاحتلال، الجنرال غادي آزينكوت، زار الإمارات سرّا، والتقى ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد.

ونقلت "مكان" عن رئيس لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك) مورت فريدمان، قوله إن آزينكوت زار الإمارات مرّتين خلال تشرين أول/ نوفمبر الماضي.

والتقى آزينكوت في أبو ظبي، بمحمد بن زايد، وعدد من كبار الضباط العسكريين، بحسب فريدمان.

وذكر فريدمان، أنه تم الاتفاق على بيع أسلحة لأبو ظبي، وزيارة ضباط إماراتيين كبار لإسرائيل قريبا جدا.



وقال إن "المحطة الخليجية العلنية المقبلة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ستكون المنامة، وقد أعطت السعودية الضوء الأخضر للبحرين لافتتاح ممثلية رسمية لإسرائيل خلال هذه الزيارة".



ووفقا لفريدمان، فإن "السعودية هي اليوم الحليفة المقربة لإسرائيل في كل الملفات والقضايا الإقليمية والدولية".

ولفت إلى أن "العلاقات قائمة منذ عقود بين إسرائيل وكل من مصر والأردن والمغرب، في حين كانت سرية مع بعض دول مجلس التعاون الخليجي، أما اليوم فقد باتت هذه العلاقات أكثر دفئا مع أغلبية هذه الدول، إلى حد زيارة بعض الأفراد من الأسر الحاكمة في الخليج العربي لإسرائيل".



وقالت قناة "الجزيرة"، إن "أيباك هي واحدة من أقوى جماعات الضغط التابعة للوبي الصهيوني في الولايات المتحدة، وأكثرها تأثيرا على الكونغرس الأمريكي بجناحيه الجمهوري والديمقراطي".