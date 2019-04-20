رئيس أركان الجيش الألماني: روسيا تهديد كبير لأوروبا

قال رئيس أركان الجيش الألماني الجنرال إيبرهارد زورن إن روسيا تشكل “تهديدا كبيرا” للسلام في أوروبا.

وفي تصريحات صحفية نشرت السبت، قال “بالنسبة لأوروبا، الحقائق تتحدث عن نفسها”.

وأشار زورن إلى احتلال روسيا لشبه جزيرة القرم، والوضع في شرق أوكرانيا وتسميم العميل المزدوج الروسي السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا وتعليق روسيا مشاركتها في معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى.

وتابع زورن إن هناك حاجة إلى بذل جهود جديدة فيما يتعلق بمعاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى قائلا “إذا انتهت هذه الاتفاقية تماما، سأشعر بالقلق إزاء كيفية المضي قدما بالنسبة للصواريخ متوسطة المدى”.

وأضاف أنه ستكون هناك حاجة إلى استحداث آلية مراقبة جديدة.

وشدد على أن هذه الآلية الجديدة ستحتاج إلى كل اللاعبين الكبار، وخاصة روسيا والولايات المتحدة والصين.