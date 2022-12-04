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رئيس "اسرائيل" في البحرين.. هرتزوغ: "زيارة تاريخية"

منشور 04 كانون الأوّل / ديسمبر 2022 - 10:29
الرئيس الاسرائيلي، إسحاق هرتزوغ (أ ف ب)
الرئيس الاسرائيلي، إسحاق هرتزوغ (أ ف ب)

وصف الرئيس الاسرائيلي، إسحاق هرتزوغ، اليوم الأحد، زيارته إلى البحرين، ب"التاريخية"، مؤكدا أنها خطوة مهمة في العلاقات بين البلدين، ودول "إتفاق إبراهام".

ووصل الرئيس الاسرائيلي، اليوم، إلى العاصمة المنامة، تلبية لدعوة رسمية من العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة

ونشر هرتزوغ، صباح اليوم الأحد، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، جاء فيها: "وصلت إلى المنامة في زيارة تاريخية، تلبية لدعوة رسمية من الملك حمد بن عيسى آل خليفة".

وأفاد هرتزوغ، بأن زيارته إلى البحرين، خطوة تاريخية أخرى، في العلاقات بين "اسرائيل" والدول العربية الموقعة على "اتفاقات إبراهام".

وأكد الرئيس الاسرائيلي، أن الزيارة خطوة أخرى في اتجاه المزيد من الشعوب التي تنضم لدائرة السلام مع بلاده.

وقال هرتزوغ، إن السبب الذي دعاه لرئاسة وفد اسرائيلي من أرباب الصناعة والاقتصاد، هو اختيار البحرين لمستقبل أكثر اشراقا من السلام والشراكة.

وأضاف: "سنتأكد من وصول ثمار السلام، لكلا البلدين "اسرائيل والبحرين"." مشددا على أن "اتفاقات ابراهام" حملت معها شراكة إقليمية تاريخية

وأعرب الرئيس الاسرائيلي، عن شكره لوزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني، الذي استقبله في مطار المنامة. داعيا دولا أخرى للإنضمام للشراكة التي تعزز الشرق الأوسط.

كلمات دالة:الرئيس الاسرائيليإسحاق هرتزوغالبحرينالمنامة

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