رئيس "اسرائيل" في البحرين.. هرتزوغ: "زيارة تاريخية"

وصف الرئيس الاسرائيلي، إسحاق هرتزوغ، اليوم الأحد، زيارته إلى البحرين، ب"التاريخية"، مؤكدا أنها خطوة مهمة في العلاقات بين البلدين، ودول "إتفاق إبراهام".

ووصل الرئيس الاسرائيلي، اليوم، إلى العاصمة المنامة، تلبية لدعوة رسمية من العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة

ونشر هرتزوغ، صباح اليوم الأحد، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، جاء فيها: "وصلت إلى المنامة في زيارة تاريخية، تلبية لدعوة رسمية من الملك حمد بن عيسى آل خليفة".

وأفاد هرتزوغ، بأن زيارته إلى البحرين، خطوة تاريخية أخرى، في العلاقات بين "اسرائيل" والدول العربية الموقعة على "اتفاقات إبراهام".

הסכמי אברהם הביאו עימם שיתוף פעולה אזורי היסטורי, ואני מודה לשר החוץ עבד א-לטיף א-זיאני על קבלת הפנים ועל השותפות החזקה והאקטיבית ב"פורום הנגב" שמניע שת"פ בתחומים קריטיים לכולנו. אנו קוראים למדינות נוספות באזור להצטרף לשותפות אשר מחזקת את המזרח התיכון. 🇮🇱🤝🇧🇭 pic.twitter.com/m5pSHuqwJC — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) December 4, 2022

وأكد الرئيس الاسرائيلي، أن الزيارة خطوة أخرى في اتجاه المزيد من الشعوب التي تنضم لدائرة السلام مع بلاده.

وقال هرتزوغ، إن السبب الذي دعاه لرئاسة وفد اسرائيلي من أرباب الصناعة والاقتصاد، هو اختيار البحرين لمستقبل أكثر اشراقا من السلام والشراكة.

انطلق الرئيس هرتسوغ @Isaac_Herzog في اول زيارة تاريخية لرئيس إسرائيلي للبحرين تلبية لدعوة رسمية من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ونشر الرئيس هرتسوغ مقالا في صحيفة الايام البحرينية قائلا ان #البحرين اختارت مستقبلا اكثر اشراقا من السلام والشراكة وسنتأكد من وصول ثمارها لكل 🇧🇭🇮🇱 pic.twitter.com/rxBp3EcikD — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) December 4, 2022

وأضاف: "سنتأكد من وصول ثمار السلام، لكلا البلدين "اسرائيل والبحرين"." مشددا على أن "اتفاقات ابراهام" حملت معها شراكة إقليمية تاريخية

وأعرب الرئيس الاسرائيلي، عن شكره لوزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني، الذي استقبله في مطار المنامة. داعيا دولا أخرى للإنضمام للشراكة التي تعزز الشرق الأوسط.