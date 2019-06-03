رئيس "البحوث الفلكية" المصري: كلام نهائي عيد الفطر الثلاثاء والاختلاف أسبابه سياسية

اكد جاد القاضي رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية المصري ان عيد الفطر لهذا العام سيكون يوم غد الثلاثاء، مرجعا الجدل الحاصل في هذا الشأن بين المراكز العربية المتخصصة بعلم الفلك وكذلك الاختلاف في رؤية الهلال بين الدول العربية والاسلامية إلى "ظروف سياسية".

ونقل موقع صحيفة "التحرير" المصرية عن القاضي قوله "كلام نهائي عيد الفطر يوم الثلاثاء".

ويعتبر معهد البحوث المصري أحد أكبر معهد للبحوث الفلكية فى الشرق الأوسط،، ويعود تأسيسه إلى العام 1903، كما أنه أقدم المراصد الفلكية في الوطن العربي المتخصصة في تحديد ورصد الأهلّة وتحديد مواقيت الشهور، واختارته منظمة اليونسكو في عام 2011 كأحد مواقع التراث العالمي في مصر.

وقال القاضي "وفقا للبحوث الفلكية، فإن هلال شهر شوال سيولد بعد غروب شمس يوم الإثنين المقبل، ويستمر ميلاده فى الأفق لمدة تتراوح بين خمس وسبع دقائق، وعلى هذا فلكيا، سيكون يوم الثلاثاء المقبل غرة شهر شوال 1440 هجريا، الموافق 4 يونيو، وأول أيام عيد الفطر المبارك".

وقالت العديد من المؤسسات والمراكز العربية المتخصصة بعلم الفلك ان مدة مكث هلال شهر شوال في الافق يوم الاثنين لن تكون كافية بحيث يمكن رؤيته سواء بالعين المجردة او باستخدام المناظير والتلسكوبات.

لكن بدا من حديث القاضي انه يجزم بامكان رؤيته في بعض المناطق.

وأرجع القاضي الاختلاف الذي يحصل كثيرا حول رؤية الهلال من دولة إلى أخرى الى عوامل بعضها سياسي.

وقال "هذا الأمر به شقان، شق علمي وآخر فني، أما عن الشق العلمي فهو اختلاف مطالع ميلاد الهلال في قُطر أو مدينة عن ظروف ميلاده في القطر الآخر، وهناك بعض الآراء والتوجهات والخلافات السياسية: عشان دولة ما أعلنت بداية الشهر لا يبقى إحنا نستنى بعدهم بيوم".

واوضح القاضي انه "طبقا للقوانين المصرية، فإن دار الإفتاء ومفتي الجمهورية هما صاحبا قرار إعلان بداية الشهر العربي. أما دور معهد البحوث الفلكية فهو الجانب الفني من خلال الأرصاد والحسابات الفلكية".

