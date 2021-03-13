رئيس الحكومة الاردنية: اقلنا وزير الصحة ونخجل من انفسنا

اعرب رئيس الحكومة الاردنية بشر الخصاومة عن اسفه وخجلة من الكارثة التي حلت بمشفى مدينة السلط واشار في ايجاز صحفي الى اقالة وزير الصحة ومدير مشفى السلط والبدء في تحقيق ستظر نتائجه على الملء، فيما عبرت ملكة الاردن رانيا العبدالله عن اسفها وتعاطفها مع اهالي الضحايا.

الخصاونة نخجل من انفسنا

و قال رئيس الوزراء الاردني الدكتور بشر الخصاونة إن هذا يوم حزين للوطن، ونعزّي أنفسنا، ونعزي ذوي الشهداء الذين قضوا وارتقوا جرّاء فاجعة مستشفى السلط الحكومي.

وأكد في إيجاز صحفي السبت، “لن نتوارى عن المسؤوليّة، ولن نجنح إلى التبرير أو التقليل من شأن ما حدث، فهذا أمرٌ جلل، ولا يمكن تبريره أو التواري عن تحمّل المسؤوليّة حياله”.

وأوضح انه تمّت إقالة وزير الصحّة ومدير مستشفى السلط الحكومي، وإيقاف مدير صحّة البلقاء عن العمل لحين استكمال إجراءات التحقيق”.

خطا جسيم في مشفى السلط

وقال إن ما حدث كان خطأ جسيماً وفادحاً وغير مبرّر أو مقبول، ونحن نخجل حياله، ولا يمكن تبريره أو قبوله ، ونتحمّل كامل المسؤوليّة المترتبة على ذلك.

وأعلن أن مجلس الوزراء قرّر إعلان حالة الطوارئ في مستشفيات المملكة للتأكّد من سلامة الإجراءات لحماية صحّة المواطنين.

وختم “يتملّكنا شعور بالغضب والخجل على هذا التقصير الذي لا يمكن تبريره”.

الملكة رانيا

اعتبرت الملكة رانيا العبد الله عقيلة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن ما حدث في مستشفى السلط الحكومي "فاجعة، وإهمال مؤلم لا يمكن تبريره".

من جهته، اطلع الملك عبد الله الثاني خلال زيارته للمستشفى على مجريات ما حدث، وأمر مدير المستشفى الدكتور عبد الرزاق الخشمان بالاستقالة فورا، كما خرج إلى المواطنين وتحدث إليهم.

ما حدث لأهلنا في مستشفى السلط فاجعة... إهمال مؤلم ولا يمكن تبريره. رحم الله الأرواح التي فقدناها وألهم ذويهم الصبر والسلوان. — Rania Al Abdullah (@QueenRania) March 13, 2021

ووضع وزير الصحة الأردني نذير عبيدات استقالته أمام رئيس الوزراء بعد الحادث، فيما أكد مصدر مطلع أن "استقالة الوزير جاءت تلبية لأمر ملكي".

وتسبب انقطاع الأوكسجين في مستشفى السلط بالأردن بوفاة 8 أشخاص كانوا يخضعون للعلاج من كورونا.