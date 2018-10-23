رئيس الحكومة السورية في الرقة ووفد لفتح المعابر مع العراق

رئيس وزراء سوريا على رأس وفد إلى الرقة ودير الزور لأول مرة منذ بدء الأزمة

بعد تاكيد فتح المعابر السورية مع الاردن وتدفق المسافرين بالاتجاهين يقوم وفد سوري بزيارة الى العراق لبحث اعادة فتح المعابر الرئيسية بين البلدين

في السياق يقوم رئيس وزراء سوريا، عماد خميس، و 8 وزراء بأول زيارة منذ بداية الأزمة إلى دير الزور والرقة، لافتتاح مشاريع خدماتية وتنموية والبدء بتأهيل مشاريع جديدة.

ونقلت وكالة سانا السورية الرسمية، أن رئيس الحكومة خميس ووفد من ثمانية وزراء سيتوجه، بتوجيه من الرئيس بشار الأسد، إلى دير الزور والرقة حيث سيطلقون عددا من المشاريع الحكومية لتطوير هذه المناطق. ووفقا للوكالة، تخطط اللجنة الحكومية أيضا لتنفيذ مشاريع في مجال التعليم الثانوي والعالي في هاتين المحافظتين.

ويذكر أن زيارة الوفد الحكومي السوري إلى هذه المناطق المحررة من إرهابيي "الدولة الإسلامية" تجرى لأول مرة منذ بداية الأزمة الراهنة في البلاد.

ويستمر تمشيط وتنظيف بعض المناطق السورية من المسلحين. وفي الوقت الراهن يجري العمل على تحقيق التسوية السياسية، وإعادة إعمار البلاد، وعودة اللاجئين إلى ديارهم.

معابر العراق

وأكدت وزارة الخارجية العراقية أن وفدا سوريا سيصل بغداد في الأيام القليلة المقبلة لبحث التحضيرات لفتح معبر البوكمال الحدودي بين الدولتين. وأشار المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد محجوب، أن الوفد الفني السوري برئاسة مساعد وزير الخارجية السوري وليد المعلم سيجري في العراق "مفاوضات فنية" في سبيل تمهيد وتسهيل فتح المعبر، واصفا هذه الخطوة بأنها "اختراق".

وذكر محجوب أن وفدا عراقيا برئاسة وزير الخارجية إبراهيم الجعفري أبدى أثناء زيارته إلى دمشق الأسبوع الماضي تفاؤل بغداد إزاء إمكانية فتح المعبر بين محافظتي دير الزور السورية والأنبار العراقية.

كما أكد المتحدث أن حكومة رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي سوف توقع، عند توليها مقاليد الحكم، على سلسلة اتفاقيات هامة مع دمشق، معظمها في مجال الاقتصاد، مشيرا إلى أن الدولتين تخوضان حوارا "جادا وبناءا" في مختلف المجالات.

وفي وقت سابق من العام الجاري، تمكنت القوات السورية من استعادة مدينة البوكمال ومساحات واسعة في محافظة دير الزور من قبضة تنظيم "داعش"، في إطار تقدمها واسع النطاق نحو مواقع المسلحين شرقي سوريا.