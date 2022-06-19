رئيس الشيشان: خسائر القوات الأجنبية في أوكرانيا كبيرة  

قال رئيس الشيشان رمضان قديروف، إن خسائر الأجانب الذين يقاتلون في أوكرانيا ضد القوات الروسية، كبيرة.

ووفقا له، يفكر الناجون بشكل متزايد في مغادرة منطقة الحرب، ونشر قديروف على حسابه الخاص على "تلغرام" مقطعا مصورا، قال فيه: "نادرا ما ينشر المرتزقة مقاطع فيديو لإخفاقاتهم. في الواقع، خسائر الأجانب الذين يقاتلون إلى جانب أوكرانيا ضد القوات المسلحة الروسية كبيرة، والناجون يفكرون بشكل متزايد في التخلي عن هذه الأعمال التي لا معنى لها والابتعاد عن أوكرانيا". وأضاف:

إذا تفاخر المرتزقة الأجانب في أوائل مارس بتصوير التهور على ناقلات الجند المدرعة، فإنهم الآن يعلنون بشكل يائس عن عجزهم.

واستذكر قديروف بمثال المرتزق الأمريكي جيمس فاسكيز الذي كتب عن خسائر فادحة في وصف مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. ونقل قديروف عن فاسكيز قوله: "أصيب شخص آخر بجروح خطيرة. لقد فقدت الكثير من الأشخاص الطيبين الأسبوع الماضي. أحتاج إلى العودة في أسرع وقت ممكن".