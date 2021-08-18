رئيس المخابرات المصرية يزور القدس المحتلة

حل رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، اليوم الاربعاء في القدس المحتلة للقاء قادة الاحتلال الاسرائيلي في اعقاب التصعيد الاخير المتمثل باطلاق صواريخ من قطاع غزة حيث سيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، ووزير الدفاع بيني غانتس

تثبيت التهدئة بين حماس واسرائيل

وقالت القناة 13 الإسرائيلية، هدف الزيارة هو محاولة تثبيت اتفاق تهدئة طويلة الأمد"، وقالت المصادر ان كامل سيتوجه عقب لقائه بينيت إلى رام الله للاجتماع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس"، مؤكدة أنه "لا علاقة بين المحادثات مع المخابرات المصرية ومسألة إدخال الأموال القطرية لغزة".

بينيت يتوعد حماس

في هذه السياق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أمس الثلاثاء، إن الرد على الصواريخ المنطلقة من قطاع غزة سيكون في الوقت والمكان المناسبين، مؤكدا أنه عقد جلسة لتقييم الأوضاع في مقر قيادة فرقة غزة، برفقة وزير الدفاع بيني غانتس، وشدد خلالها على أن هدف بلاده يتمثل في توفير الأمن للمستوطنين في منطقة غلاف غزة.