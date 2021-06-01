رئيس الموساد: وجهنا ضربات قوية في قلب إيران

قال رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي “الموساد” المنتهية ولايته، يوسي كوهين، إن “تل أبيب” تمكنت من توجيه ضربات قوية للمشروع النووي الإيراني.

وقال كوهين، الذي أنهى مساء أمس الإثنين مهام منصبه: “لقد اخترقنا قلب العدو الإيراني، لقد عملنا بلا كلل لجمع وكشف أحلك أسراره، وتمكنّا من تقويض ثقته بنفسه وغطرسته”.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية أن تصريحات كوهين جاءت خلال تسليمه مهام منصبه للرئيس الجديد لجهاز “الموساد” ديفيد برنياع.

وأضاف كوهين: “لقد استولينا على الأرشيف النووي الإيراني وكشفنا للعالم البرنامج النووي العسكري الإيراني، ونواياهم في الحفاظ على القدرات العسكرية النووية، وخداع إيران وكذبها الكبير، في محاولة للضحك على العالم بأسره لسنوات”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد تفاخر كثيرا بعملية “الموساد” في العاصمة الإيرانية طهران عام 2018 التي قال إنه تم من خلالها الحصول على الأرشيف النووي الإيراني. (الأناضول)