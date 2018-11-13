رئيس الوزراء الأسترالي يطالب مسلمي البلاد ببذل المزيد لوقف التطرف

طالب رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون الثلاثاء، مسلمي البلاد ببذل المزيد لوقف التطرف، قائلا إن المهاجم الذي قتل مواطنا عجوزا في هجوم بسكين مستوحى من هجمات تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) ” تحول للتطرف بسبب الآراء التي تحض على الكراهية في مجتمعه”.

وكان الصومالي حسن خليفه شيري (30 عاما)، قد قام بطعن رجل حتى الموت وأصاب اثنين الجمعة الماضية، في منطقة تجارية بثاني أكبر مدينة بأستراليا قبل قتله على يد قوات الشرطة.

وقال موريسون للصحافيين في ملبورن” إنه رجل ترعرع في هذه الدولة وتحول للتطرف بسبب هذه الآراء التي تحض على الكراهية، وهى لم تصله عبر ساعي بريد”.

وأضاف” لقد اكتسب ذلك من المجتمع الذي يعيش فيه والأشخاص الذين يتحدث معهم. إنها مهمة هذه المجتمعات الحرص على استمرار تدفق الذئاب بين قطيع الأغنام في مجتمعاتهم الدينية”.

وأوضح موريسون ” أنا عضو في مجتمع ديني والقسيس الذي اتبعه يعلم ما يحدث في نطاق كنيستنا”.

وأثارت تعليقات موريسون انتقادات. وقال زعيم المعارضة بيل شورتين إن الهجوم كان بمثابة ” مأساة شيطانية” ولكن أوضح أنه لا يجب إلقاء اللوم على أي جماعة.

وقالت آن علي، أول برلمانية مسلمة في أستراليا، إنها شعرت “بالغضب” إزاء توجيه السياسيين اللوم لمجتمع بأكمله فقط بعد كل هجوم إرهابي.

واتهم مسؤول مسلم في مبلورن موريسون بمحاولة جعل المسلمين كبش فداء بدلا من محاسبة السلطات.

وقال محمد عمران، رئيس مركز هوم الإسلامي للشباب لصحيفة ذا أستراليان اليوم ” هذا الشخص كان معروفا لدى الشرطة. ماذا فعلت السلطات؟ لا شيء”. (د ب أ)