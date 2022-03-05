رئيس الوزراء الاسرائيلي يزور موسكو ويلتقي بوتين

اعلنت الرئاسة الروسية ان رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت وصل الى موسكو السبت، حيث التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبحث معه العملية العسكرية التي تشنها روسيا في اوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن بوتين عقد لقاء مع بينيت في الكرملين، مضيفا أنهما ناقشا الوضع في أوكرانيا.

وذكر بيسكوف أنه من غير المقرر أن تكون تصدر تصريحات لوسائل الإعلام عقب المحادثات بين بوتين وبينيت.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بأن رئيس بينيت زار العاصمة الروسية موسكو بشكل سري اليوم السبت، لبحث العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.