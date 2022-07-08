رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي في حالة حرجة إثر إصابته في إطلاق نار (فيديو)

أطلق مسلح النار الجمعة، على رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي خلال إلقائه خطابا بمدينة نارا غربي البلاد، حيث نقل الى المستشفى في حالة حرجة، فيما تمكنت الشرطة من اعتقال المهاجم.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو أنه "تم إطلاق النار على رئيس الوزراء السابق آبي حوالي الساعة 11,30 صباحا في نارا. وأوقف رجل يشتبه بأنه مطلق النار"، موضحا أن "حالة آبي غير معروفة حاليا".

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون إن دوي إطلاق أعيرة نارية سمع بينما كان آبي البالغ من العمر 67 عاما يدلي بخطاب في إطار حملة انتخابية خارج محطة للقطارات.

وذكرت محطة "إن إتش كيه" ووكالة كيودو أن آبي نقل إلى المستشفى ويعاني على ما يبدو توقفا في وظيفة القلب والجهاز التنفسي، وهي عبارة مستخدمة في اليابان قبل تأكيد الوفاة رسميا.

وقالت شابة كانت في مكان الحادث للمحطة نفسها إن آبي "كان يلقي كلمة ووصل رجل من خلفه".

وأضافت أن "الطلقة الأولى بدت وكأنها لعبة ولم يسقط وسمع دوي انفجار كبير. الطلقة الثانية كانت أكثر وضوحا وتمكنا من رؤية الشرارة والدخان". وتابعت "بعد الطلقة الثانية أحاط به الناس وقاموا بتدليك قلبه".

وقال مصدر من الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم لوكالة جيجي برس للأنباء إن آبي وقع أرضا وكان ينزف من رقبته.

لحظة اعتقال مطلق النار على شينزو آبي

من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تعليقا على الحادث، إن "إنها لحظة حزينة جدا"، مؤكدا أن الولايات المتحدة "حزينة جدا وقلقة جدا".

وأضاف بلينكن في بداية اجتماع مع وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي التي تترأس محادثات مجموعة العشرين: "لا نعرف حالته الصحية"، مشيرا إلى أن "أفكارنا وصلواتنا معه ومع أسرته والشعب الياباني".

شينزو آبي .. أصغر من تولى المنصب

وتولى آبي رئاسة الوزراء لأول مرة في عام 2006 وكان أصغر من تولى المنصب في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية. وبعد عام شهد فضائح سياسية وغضب الناخبين بسبب فقد سجلات خاصة بمعاشات التقاعد وهزيمة تكبدها حزبه الحاكم في الانتخابات، استقال آبي مرجعا قراره لاعتلال صحته.

رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي

وتولى المنصب من جديد في 2012 ثم تنحى سنة 2020 أيضا لأسباب صحية، لكنه في المقابل ظل حاضرا ومهيمنا على الحزب الديمقراطي الحر الحاكم، إذ يسيطر على أحد فصائله الرئيسية.

وأضاف بلينكن في بداية اجتماع مع وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي التي تترأس محادثات مجموعة العشرين: "لا نعرف حالته الصحية"، مشيرا إلى أن "أفكارنا وصلواتنا معه ومع أسرته والشعب الياباني".