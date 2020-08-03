رئيس الوزراء الكويتي يطمئن الحكومة على صحة أمير البلاد

يتواجد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح (91 عاما) في الولايات المتحدة لاستكمال العلاج بعد خضوعه لعملية جراحية في الكويت بسبب مشكلة صحية لم يتم الإفصاح عنها.

قال مجلس الوزراء الكويتي في تغريدة على تويتر إن رئيس الوزراء طمأن الحكومة الاثنين على صحة أمير البلاد مشيرا إلى أنها شهدت تحسنا ملحوظا.

وذكر المجلس في التغريدة ”طمأن سمو رئيس مجلس الوزراء المجلس على صحة حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه التي تشهد تحسنا ملحوظا بحمد الله وفضله، كما نقل سمو رئيس مجلس الوزراء تحيات وتقدير سموه حفظه الله ورعاه للجميع على كريم متابعتهم واهتمامهم وطيب مشاعرهم“.

وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح (91 عاما) في الولايات المتحدة لاستكمال العلاج بعد خضوعه لعملية جراحية في الكويت بسبب مشكلة صحية لم يتم الإفصاح عنها.

