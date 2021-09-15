رئيس الوزراء المغربي المكلف يواصل مشاورات تشكيل الحكومة

واصل رئيس الوزراء المغربي المكلف عزيز أخنوش الاربعاء، لقاءاته مع الاحزاب الفائزة في الانتخابات في اطار مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة.

والتقى اخنوش الاربعاء، مع الأمين العام لحزب “التقدم والاشتراكية” اليساري نبيل بنعبد الله بعدما كان عقد لقاءات مماثلة مع 5 أحزاب اخرى فائزة بالانتخابات يوم الاثنين الماضي.

وعقب اللقاء، أعرب بنعبد الله، في تصريحات صحفية عن “أمله في نجاح رئيس الحكومة المعين عزيز أخنوش في مهمته لتشكيل الحكومة في أقرب وقت”.

وأوضح أنه “ناقش مع أخنوش عددا من المواضيع والتحديات المرتبطة بتعميق المسار الديمقراطي وفضاء الحريات، وتعزيز الأمور الاقتصادية”، دون ذكر تفاصيل أخرى.

والجمعة، كلف العاهل المغربي الملك محمد السادس، أخنوش بتشكيل الحكومة الجديدة بعدما تصدر حزبه “التجمع الوطني للأحرار” (وسط) نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء الماضي.

وحصل “التجمع الوطني للأحرار” على 102 مقعد من أصل 395 في مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان)، متبوعا بحزبي “الأصالة والمعاصرة” 86 مقعدا، و”الاستقلال” 81 مقعدا، و”الاتحاد الاشتراكي” 35 مقعدا، و”الحركة الشعبية” 29 مقعدا، و”التقدم والاشتراكية” 21‎ و”الاتحاد الدستوري” 18.

فيما حل حزب “العدالة والتنمية” (قائد التحالف الحكومي المنتهية ولايته) في المركز الثامن، مسجلا تراجعا كبيرا بحصوله على 13 مقعدا فقط.

ووفق تقارير إعلامية، اعتذر سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية (قائد الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته) عن حضور المشاورات التي يجريها أخنوش، فيما لم يصدر نفي أو تأكيد من الحزب بخصوص ذلك حتى الساعة 11:10 ت.غ.

ولا توجد وفق دستور البلاد مدة محددة لمشاورات تشكيل الحكومة.